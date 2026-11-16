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Cawapres Pengganti Gibran Harus Bisa Perkuat Hubungan Pusat dan Daerah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |19:39 WIB
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bisa Perkuat Hubungan Pusat dan Daerah
Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin
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JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi memundurkan jadwal pemilihan, pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026. Keputusan ini diambil setelah menerima surat presiden (surpres) terkait usulan penjadwalan ulang sidang paripurna.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, surpres itu menanggapi surat MPR RI terkait penetapan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pada 2 Desember 2026.

"Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, kenegaraan jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu," ujar Muzani, Senin (16/11/2026).

Sementara itu, sejumlah nama mulai bermunculan untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Survei Lembaga Riset Publik (LRP) menyebut nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, masuk dalam jajaran figur yang dinilai layak menjadi wapres.

Selain itu,  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga berpeluang mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.

"Patut untuk Bapak Prabowo pikirkan kiranya dapat mempertimbangkan Wapres pengganti Gibran ini dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," ujar Pengamat Politik Arah Institute, Sunardi Panjaitan.

DPD RI, kata dia, adalah jembatan itu. Ada empat sosok putra daerah terbaik yang kini duduk sebagai pimpinan DPD RI.

"Keempat representasi resmi daerah tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo untuk menjadi Wakil Presidennya, guna menjembatani kepentingan daerah dalam pemerintahan Prabowo ke depan," tegas Sunardi.

Dikatakannya, ada empat pimpinan DPD RI  yang dinilai layak masuk bursa Wapres. Ada Sultan Bachtiar Najamudin sebagai Ketua DPD RI, Ketua DPD RI. Lalu Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas yang masing sebagai Wakil Ketua DPD RI.

 

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