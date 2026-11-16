Kursi Wapres Harus Diisi Figur yang Tegas dan Mampu Jaga Stabilitas Politik Nasional

JAKARTA — Partai politik pendukung Pemerintah sepakat menyerahkan nama calon wakil presiden kepada Partai Gerindra. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, kesepakatan bersama tersebut setelah parpol pengusung bertemu dengan Presiden Prabowo.

"Nah, kemarin sudah dipanggil bapak presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya, ya," ujar Zulhas dikutip, Senin (16/11/2026).

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai kekosongan jabatan cawapres harus sesuai mekanisme konstitusional, dengan menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya.

"Rakyat membutuhkan kepastian dan kepemimpinan yang bekerja untuk mereka. Karena itu, pengisian jabatan wakil presiden harus dilakukan dengan cepat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bangsa," tegas Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil.

Ruli—sapaan akrabnya – mengatakan, figur yang mengisi jabatan wakil presiden harus tegas dalam bersikap, berani berkata jujur baik kepada publik maupun kepada Presiden, serta mampu menjaga stabilitas politik nasional.

Menurutnya, stabilitas politik bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Indonesia juga merupakan bangsa yang majemuk, terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Karena itu, PB PMII menilai negara ini membutuhkan figur yang mampu merajut seluruh elemen bangsa dalam keberagaman tersebut,” ujarnya.

Ruli menyatakan bahwa Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang paling tepat untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Dari seluruh kriteria yang kami sampaikan, yaitu tegas, jujur, dan mampu merekatkan bangsa, kami menilai sosok yang paling cocok untuk mengisi jabatan wakil presiden adalah Sufmi Dasco Ahmad,”ujarnya.

“Beliau tegas dalam bersikap, memiliki pengalaman panjang di parlemen, dan terbukti mampu membangun komunikasi lintas partai serta merangkul berbagai elemen bangsa," sambung Ruli.