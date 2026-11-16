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Ketua MPR Telah Terima Surat dari Presiden, Usulan Nama Cawapres?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:02 WIB
Ketua MPR Telah Terima Surat dari Presiden, Usulan Nama Cawapres?
Ketua MPR Telah Terima Surat dari Presiden/Okezone
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JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku, pihaknya baru menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada pukul 11.10 WIB, Senin (16/11/2026)

Namun, Muzani enggan mengungkapkan isi surat itu. Ia hanya berkata, isi surat itu akan dibahas dalam rapat gabungan (ragab).

"Memang tadi kami jam 11.10,  kami terima surat dari Presiden, dan surat itu isinya akan kami bahas di ragap. Apa hasil, apa hasilnya segala macam, tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragap," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Muzani mengaku belum mengetahui isi surat tersebut. "Oh, saya belum tahu. Nanti akan kita bahas di ragap," ucap Muzani.

Politikus Partai Gerindra ini pun meminta awak media untuk bersabar menunggu hasil ragab. Ia memastikan hasil rapat itu akan diumumkan ke publik.

"Ya nanti tunggu di ragap hasil, pasti saya umumkan ke kawan-kawan. Tapi mohon sabar sebentar," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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