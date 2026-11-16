MPR RI Beri Batas Waktu ke Prabowo Setor Dua Nama Cawapres Sampai 25 November

MPR RI Beri Batas Waktu ke Prabowo Setor Dua Nama Cawapres Sampai 25 November/Okezone

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memberi tenggat waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama calon wakil presiden (cawapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka sampai 25 November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan ini diambil setelah sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres baru diundur menjadi 9 Desember 2026 . Ia berkata, konstitusi mengatur bahwa tenggat waktu Presiden setor dua nama 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," ujar Muzani usai rapat gabungan (ragab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Muzani pun berkata, Presiden harus menyetor dua nama fugur cawapres kepada MPR RI. Hal itu dilandasi sebagaimana diatur dalam konstitusi. "Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Muzani menyampaikan, mekanisme penyelenggaraan pemilihan akan dipersiapkan oleh panitia adhoc. Selain itu, teknis pemeriksaan syarat cawapres baru akan dilakukan oleh tim verifikasi.

"Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," tutup Muzani.

(Fahmi Firdaus )

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