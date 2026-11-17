Tim Verifikasi Akan Cek Dokumen Syarat Cawapres Pengganti Gibran 25 November hingga 8 Desember

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ditunjuk sebegai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden dalam Rapat Gabungan MPR RI. Sedianya, proses verifikasi akan dilaksanakan pada batas akhir penyerahan nama cawapres, yakni 25 November 2026 hingga 8 Desember 2026.

"Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026," ujar Habiburokhman dalam keterangannya dikutip Selasa (17/11/2026).

Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya akan bertugas untuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan cawapres usulan Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres," kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugasnya melakukan validasi dokumen cawapres tersebut.

"Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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