Menhan Sjafrie Tegaskan Tak Mau Ikut Campur Isu Pengganti Gibran

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin enggan menanggapi isu yang menyebut dirinya mendukung Menko PMK sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, untuk menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Sjafrie menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk membicarakan persoalan politik, khususnya terkait calon wakil presiden (cawapres) yang belakangan ramai diperbincangkan.

“Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu presiden, ya,” kata Sjafrie saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Oleh karena itu, dia meminta awak media tidak menanyakan persoalan di luar bidang tugasnya, termasuk mengenai dukungan terhadap tokoh tertentu untuk menjadi wakil presiden.

“Jadi jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya,” tegasnya.

(Awaludin)

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