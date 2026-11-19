Sjafrie Bantah Bahas Cawapres saat Bertemu Dasco: Saya Tidak Berminat

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai calon wakil presiden (cawapres) saat dirinya bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (19/11/2026).

Penegasan itu disampaikan Sjafrie kepada awak media seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Dasco. Nama Dasco sebelumnya disebut-sebut masuk dalam bursa kandidat yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” kata Sjafrie.

Ia menjelaskan, pertemuannya dengan Dasco hanya membahas tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan. Menurutnya, hal-hal di luar lingkup tugas tersebut tidak menjadi bagian dari pembicaraan.

“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu Presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” pungkasnya.

(Awaludin)

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