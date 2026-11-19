Polri Pecat Kombes Handik Zusen, Ini Dua Pelanggaran yang Menjeratnya

JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terhadap Kombes Handik Zusen (HZ) melalui putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Senin 16 November 2026.

Kombes Handik Zusen diketahui menjabat sebagai Analis Kebijakan (Anjak) Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri. Ia diduga melakukan dua pelanggaran terkait kekerasan terhadap sesama anggota Polri. Hal tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Divpropam Polri.

“Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau serta turut serta melakukan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan dalam pelaksanaan Operasi KRYD di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan,” demikian keterangan dalam akun tersebut yang dikutip, Kamis (19/11/2026).

Pelanggaran pertama, Handik diduga membiarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Polri terhadap personel Polda Riau saat pelaksanaan tugas Observasi, Surveillance, Wire Tapping, dan Profiling di wilayah hukum Polda Riau.

Pelanggaran kedua, Handik diduga turut melakukan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan saat pelaksanaan Operasi KRYD di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.