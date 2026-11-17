Momen Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap terduga pelanggar Irjen Eko Hadi Santoso sedang berlangsung. Eko hadir dikawal oleh provos di dalam ruang sidang.

Sebelum sidang dimulai, Eko Hadi sempat memberikan hormat kepada Ketua Komisi, Komjen Hendro Pandowo yang memimpin jalannya sidang etik.

Eko juga terlihat mengenakan seragam Polisi dalam menghadapi persidangan tersebut. Ia akan mendengarkan putusan yang nantinya dibacakan komisi.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut sidang etik digelar secara tertutup terhadap kasus dugaan ilegal akses penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain.

"Untuk dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan sidang ini akan membuktikan terkait dugaan ilegal akses yang memanfaatkan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ucap dia.