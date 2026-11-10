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Dipecat Polri Secara Tidak Hormat karena Sadap Prabowo, Ahrie Sonta Melawan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |21:05 WIB
Dipecat Polri Secara Tidak Hormat karena Sadap Prabowo, Ahrie Sonta Melawan!
Dipecat Polri Secara Tidak Hormat karena Sadap Prabowo, Ahrie Sonta Melawan/ist
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JAKARTA - Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan pemberhentian secara tidak hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Polri menyebut, Ahrie Sonta mengajukan banding dalam PTDH tersebut.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan, nantinya ada proses yang akan dilalui untuk memutuskan banding yang diajukan oleh Ahrie Sonta.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.

 

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