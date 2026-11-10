Gibran Ajukan Mundur ke Prabowo, Massa Pasang Poster Sindirian di Istana Wapres

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mengajukan pengunduran diri. Hal itu dilakukan Gibran setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah SMA-nya.

Sementara, suasana Istana Wapres tampak terpantau lengang seperti biasa, sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Indonesia Baru (GIB) terlihat melakukan aksi. Mereka yang datang terlihat menempelkan poster di papan nama penanda Istana Wapres.

Pantauan Okezone di lokasi, Selasa (11/10/2026), poster berisi berbagai tulisan kritik, agar Gibran mundur dari kursi Wapres. Beberapa tulisan yang terpampang di antaranya "Posko GIB", "Perusak Konstitusi", "Gibran Turun", hingga "Tangkap dan Adili Jokowi".

Selain menempelkan poster, massa juga membawa rantai berwarna merah yang rencananya digunakan untuk mengunci pagar Istana Wapres. Namun, aksi tersebut dihalangi oleh petugas yang berjaga di lokasi.

Diberitakan sebelumnya, Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Pertemuan keduanya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang berlangsung sekitar dua setengah jam.

Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazahnya.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.