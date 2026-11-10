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Gibran Mohon ke Prabowo Diberi Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazahnya di PTUN

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |15:48 WIB
Gibran Mohon ke Prabowo Diberi Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazahnya di PTUN
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazah yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut disampaikan saat menemui Presiden Prabowo, Selasa (10/11/2026).

“Nah namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Prasetyo mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah hal, termasuk dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Gibran.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wapres di tengah dinamika yang berkembang terkait persoalan tersebut.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan kabar mengenai Prabowo yang disebut menolak niat pengunduran diri Gibran tidak benar. Dia menyebut, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan tersebut dalam pertemuan itu.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” tegasnya.

(Arief Setyadi )

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