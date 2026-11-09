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BREAKING NEWS: Raja Juli Mundur dari PSI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |19:31 WIB
BREAKING NEWS: Raja Juli Mundur dari PSI
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
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JAKARTA - Menteri Kehutanaan (Menhut) Raja Juli Antoni memutuskan mundur dari kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan itu telah disampaikan langsung Raja Juli kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Hari ini saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai," ujar Raja Juli dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).

Raja Juli pun mengungkapkan alasan mundur dari PSI. Ia mengaku ingin fokus bekerja di Pemerintahan.

"Alasannya hanya satu. Saya ingin 'full time' dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujar Raja Juli.

"Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversiti kita terutama pasca Karhutla," imbuhnya.

Raja Juli berkata, Kaesang menerima alasan pengunduran dirinya.

"Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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