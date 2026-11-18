Kapolri Teken Perpol Baru, Sidang Etik Polri Bisa Digelar Daring

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meneken peraturan terbaru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melalui aturan tersebut, sidang etik anggota Polri kini dapat dilaksanakan secara daring.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Senin, 16 November 2026. Perpol tersebut sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam Pasal 59 ayat (2), diatur bahwa terduga pelanggar etik dapat menghadiri sidang KKEP secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun, kehadiran secara daring harus mendapat persetujuan Ketua KKEP.

"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi ketentuan dalam Perpol tersebut, Rabu (18/11/2026).