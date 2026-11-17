Kantor Megaspeed Digeledah, Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia

JAKARTA - Polri tengah mendalami dugaan penyelundupan chip Nvidia ke Indonesia yang menyeret perusahaan asal Singapura, Megaspeed International. Pendalaman ini menyusul informasi penggeledahan kantor perusahaan tersebut di Jakarta oleh aparat penegak hukum.

Dugaan tersebut mencuat setelah media Singapura, The Straits Times, memberitakan penggeledahan kantor Megaspeed International Indonesia. Langkah itu disebut dilakukan untuk menelusuri keberadaan chip Nvidia yang diduga dibeli oleh perusahaan tersebut.

Menanggapi pemberitaan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi dan mendalami dugaan tersebut. Polri belum mengambil kesimpulan terkait kebenaran dugaan penyelundupan chip Nvidia.

"Ini yang pertama kaitan sama yang Nvidia, nanti akan kami dalami lagi," kata Isir, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyebut penanganan persoalan tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan hingga Kementerian Pertahanan.

Meski demikian, Dudung menegaskan dugaan penyelundupan chip Nvidia tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Ya, ini sedang didalami, ya, belum bisa kita buktikan, ya," ujar Dudung.