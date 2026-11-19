Menhan Sjafrie Sambangi Gedung DPR, Ada Agenda Apa?

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Kedatangannya disebut untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Sjafrie yang mengenakan baju safari berwarna cokelat tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 13.51 WIB.

Sjafrie kemudian berjalan menuju lift dan langsung naik ke lantai 4 Gedung Nusantara III. Lantai tersebut diketahui merupakan lokasi ruang pimpinan DPR RI.

Namun, Sjafrie belum memberikan keterangan mengenai maksud kedatangannya. Ia langsung memasuki salah satu ruangan untuk melakukan pertemuan.

(Awaludin)

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