Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan di Paripurna Terdekat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Rencana tersebut disampaikan setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset dalam pembahasan tingkat pertama atau Tingkat I, Rabu (18/11/2026).

"Pada hari ini kami telah antara DPR, dalam hal ini Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kata Dasco seusai rapat.

Setelah kesepakatan Tingkat I tersebut, DPR akan melanjutkan proses pembahasan ke pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna.

"Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Dasco.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) setiap pekan sejak September 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembahasan RUU tersebut. Pembahasan bahkan tetap dilakukan saat DPR memasuki masa reses.

"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ucap Habiburokhman.