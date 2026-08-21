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Menhan China: RI dan RRT Bersama-sama Gagalkan Niat Jahat Kekuatan Asing

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |11:30 WIB
Menhan China: RI dan RRT Bersama-sama Gagalkan Niat Jahat Kekuatan Asing
Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Laksamana Dong Jun (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Laksamana Dong Jun menyatakan, Indonesia dan China memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Ia bahkan menegaskan kedua negara akan bersama-sama menghadapi upaya yang dinilai mengganggu kepentingan bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Dong Jun saat bertemu Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Dong Jun mengatakan, Indonesia dan China memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan sekaligus mendorong pembangunan. Karena itu, menurut dia, kerja sama pertahanan kedua negara perlu terus diperkuat.

"Tiongkok dan Indonesia sebagai komunitas senasib sepenanggungan, memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan pembangunan. Kita memikul tanggung jawab bersama, dan tepat saatnya untuk mempererat kerja sama pertahanan," kata Dong Jun.

Dia menyebut kerja sama pertahanan Indonesia dan China saat ini telah berkembang dibandingkan sebelumnya. Ke depan, kerja sama tersebut akan terus ditingkatkan, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.

"Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari kekuatan asing. Dan memberikan contoh bagi negara-negara Global Selatan untuk melakukan kerja sama model baru di bidang pertahanan," ujarnya.

 

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