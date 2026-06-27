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Menko AHY dan Menhan Sjafrie Perkuat Integrasi Infrastruktur dan Pengamanan Udara

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |12:22 WIB
Menko AHY dan Menhan Sjafrie Perkuat Integrasi Infrastruktur dan Pengamanan Udara
Menko Infra AHY dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (Foto: Ist)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengadakan pertemuan strategis dengan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 25 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi langkah penguatan sinergi antarkementerian, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional dengan aspek pengamanan serta pengendalian wilayah udara.

Menko AHY menegaskan sebagai kementerian koordinator, pihaknya memastikan pembangunan fisik tidak berjalan secara terpisah atau parsial, melainkan harus sejalan dengan kepentingan strategis pertahanan dan keamanan nasional.

“Sinkronisasi lintas sektor adalah kunci utama dalam pembangunan nasional. Kami fokus membahas kebijakan infrastruktur dan konektivitas nasional, serta langkah strategis pengamanan wilayah udara. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, menjamin keselamatan ruang udara, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi,” ujar Menko AHY.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga harus dirancang secara terpadu dengan sektor pertahanan agar memberikan manfaat optimal sekaligus memperkuat posisi strategis negara.

Sejalan dengan itu, Sjafrie menyampaikan pengendalian wilayah udara merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan serta keselamatan ruang udara nasional. Kementerian Pertahanan juga menekankan konsep defense supporting economy, yaitu pendekatan di mana sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur saling mendukung untuk menciptakan konektivitas yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

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