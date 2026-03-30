Kabar Bahagia, Anak Kedua Menteri AHY Lahir di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |17:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) umumkan kelahiran anak kedua
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pasalnya, sang istri, Annisa Pohan, telah melahirkan anak kedua mereka dalam kondisi selamat dan sehat.

Annisa melahirkan anak kedua di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan, Minggu 29 Maret 2026 malam. Ia dikaruniai seorang bayi laki-laki.

"Izinkan saya menyampaikan kabar baik dari keluarga besar AHY, keluarga besar Yudhoyono, bahwa hari ini atau tadi malam istri kami tercinta, Anisa Larasati Pohan, telah melahirkan dengan selamat anak kedua kami, seorang anak laki-laki," kata AHY dalam konferensi pers di RSPI Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

AHY mengaku bersyukur istri dan putranya selamat dalam proses persalinan ini. "Tentu kami sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan anugerah karunia yang begitu luar biasa, yang bagi kami adalah sebuah perjalanan panjang," kata dia.

Sebelumnya, Annisa Pohan juga mengumumkan kehamilan anak keduanya melalui akun Instagram pribadinya, @annisayudhoyono. Dalam unggahan tersebut, Annisa membagikan sejumlah foto bersama sang suami.

