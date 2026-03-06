AHY: Kota Boleh Global, tapi Harus Berakar pada Identitas Lokal

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya menjaga identitas lokal di tengah modernisasi kota. Ia pun menyoroti pentingnya pembangunan kota yang inklusif sekaligus tetap menjaga jati diri daerah.

Hal itu disampaikan AHY setelah mendengar langsung aspirasi generasi muda dalam diskusi bertajuk 'Ngobrol Santai Bareng Mas AHY' di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (5/3/2026).

“Bolehlah kotanya global, tetapi tetap harus punya akar yang kuat pada karakteristik dan keunikan lokal. Jadi global, tapi tetap kuat pada identitas Indonesia maupun daerah kita,” ujar AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut pembangunan inklusif membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat hingga daerah. Ia juga menilai generasi muda memiliki daya kritis tinggi yang penting menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan.

“Ke depan, anak-anak muda kita adalah generasi yang kritis dan berani menyuarakan aspirasi. Itu penting bagi para pengambil keputusan, termasuk kami yang diberi amanah mengawal pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

AHY memastikan pembangunan infrastruktur ke depan tak hanya fokus pada proyek fisik seperti jalan dan jembatan. Pembangunan juga akan menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, hingga ruang kreatif bagi generasi muda.