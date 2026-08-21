Menhan Sjafrie Sambut Kunjungan Menhan RRT dengan Upacara Kenegaraan

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Menhan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Laksamana Dong Jun di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, pada Jumat (21/8/2026). Kehadiran Dong Jun disambut upacara kenegaraan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Laksamana Dong Jun tiba sekitar pukul 09.12 WIB dengan menaiki mobil sedan hitam. Begitu tiba, ia langsung disambut Menhan Sjafrie. Keduanya kemudian berjalan menuju podium upacara.

Upacara diawali dengan diperdengarkannya kedua lagu kebangsaan masing-masing negara. Setelahnya, Menhan Sjafrie bersama Dong Jun melakukan inspeksi pasukan.

Di sela inspeksi pasukan, Menhan Sjafrie dan Dong Jun sempat memberikan penghormatan ke patung Bung Karno yang ada di halaman kantor Kemhan. Setelahnya, Sjafrie dan Dong Jun memasuki ruangan untuk melakukan pertemuan bilateral secara tertutup.

Sebagai informasi, kunjungan Menhan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Laksamana Dong Jun, ke Indonesia dalam rangka Pertemuan 2+2 ke-2 dan Bilateral Meeting RI–RRT Tahun 2026.

Pertemuan ini sekaligus mencerminkan pendekatan diplomasi pertahanan Indonesia yang tidak hanya dibangun melalui pertemuan formal, tetapi juga melalui interaksi personal dan pendekatan budaya.

(Arief Setyadi )

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