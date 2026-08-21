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Menhan Sjafrie Undang Militer China Ikut Latihan Bersama TNI di Heping Garuda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |11:10 WIB
Menhan Sjafrie Undang Militer China Ikut Latihan Bersama TNI di Heping Garuda
Menhan Sjafrie dan Menhan RRT Laksamana Dong Jun (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengundang militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk ikut serta dalam latihan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Heping Garuda.

Undangan tersebut disampaikan Sjafrie usai bertemu Menteri Pertahanan RRT Laksamana Dong Jun di Ruangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

"Kami juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Heping Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok," kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, kerja sama pertahanan Indonesia dan China telah berlangsung selama 19 tahun melalui Defense Cooperation Agreement (DCA). Kerja sama tersebut, kata dia, akan terus diperkuat.

Penguatan kerja sama tidak hanya mencakup pengadaan dan kerja sama materiil pertahanan, tetapi juga peningkatan kapasitas personel militer kedua negara.

"Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama," ujarnya.

 

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