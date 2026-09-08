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49 Pasukan Khusus Indonesia-AS-Jepang Latihan Operasi Taktis di Sumsel

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |22:40 WIB
49 Pasukan Khusus Indonesia-AS-Jepang Latihan Operasi Taktis di Sumsel
49 Pasukan Khusus Indonesia-AS-Jepang Latihan Operasi Taktis (foto: Puspen TNI)
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JAKARTA - Sebanyak 49 personel Special Operations Forces (SOF) dari Indonesia, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengikuti Tactical Ground Operation (TGO) Strike and Raid Operations Field Training Exercise (FTX) di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Selasa (8/9/2026).

Latihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan operasi khusus sekaligus memperkuat interoperabilitas antarpasukan dalam lingkungan latihan multinasional.

Indonesia mengerahkan 24 personel yang terdiri atas delapan personel Bravo, delapan personel Taifib, dan delapan personel Gultor. Sementara itu, Amerika Serikat melibatkan 21 personel dan Jepang mengirimkan empat personel.

Dalam latihan tersebut, seluruh peserta berlatih secara terpadu melalui sejumlah skenario operasi taktis. Para personel dituntut mampu mengedepankan kecepatan, ketepatan, koordinasi, serta pengambilan keputusan selama pelaksanaan operasi.

 

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Topik Artikel :
Latihan Bersama Puspen TNI TNI
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