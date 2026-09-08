TNI Kerahkan 80.026 Personel dan Bangun 316 Sumur Bor untuk Atasi Karhutla

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 80.026 personel, untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal Muhammad Nas mengatakan, puluhan ribu personel tersebut telah disiagakan dan dikerahkan untuk menanggulangi karhutla sekaligus menangani dampak yang ditimbulkan di berbagai daerah.

“TNI sudah menyiagakan dan mengerahkan sejumlah 80.026 personel untuk menanggulangi maupun mengatasi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Nas dalam konferensi pers, Selasa (8/9/2026).

Selain pengerahan personel, TNI memperkuat upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat. Sebanyak 1.488 personel dikerahkan sebagai penyuluh di lapangan.

Mereka berasal dari berbagai unsur pendidikan dan satuan TNI, mulai dari perguruan tinggi hingga peserta didik Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Laut, dan Sesko Angkatan Udara.