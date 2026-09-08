Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Kerahkan 80.026 Personel dan Bangun 316 Sumur Bor untuk Atasi Karhutla

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |20:30 WIB
TNI Kerahkan 80.026 Personel dan Bangun 316 Sumur Bor untuk Atasi Karhutla
Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 80.026 personel, untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal Muhammad Nas mengatakan, puluhan ribu personel tersebut telah disiagakan dan dikerahkan untuk menanggulangi karhutla sekaligus menangani dampak yang ditimbulkan di berbagai daerah.

“TNI sudah menyiagakan dan mengerahkan sejumlah 80.026 personel untuk menanggulangi maupun mengatasi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Nas dalam konferensi pers, Selasa (8/9/2026).

Selain pengerahan personel, TNI memperkuat upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat. Sebanyak 1.488 personel dikerahkan sebagai penyuluh di lapangan.

Mereka berasal dari berbagai unsur pendidikan dan satuan TNI, mulai dari perguruan tinggi hingga peserta didik Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Laut, dan Sesko Angkatan Udara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240914//sekretaris_jenderal_kemhan_letjen_tni_tri_budi_utomo-R71D_large.jpg
3 Helikopter Chinook Jepang Dikerahkan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240872//letjen_tni_tri_budi_utomo-LMRr_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Erupsi, TNI Kerahkan 1.279 Personel dan 1.050 Cadangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240857//karhutla-Cv7h_large.jpg
BNPB Catat Karhutla di 4 Daerah, Total 24,5 Hektare Lahan Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240809//prabowo-zKYM_large.jpg
Prabowo Geram, Perintahkan Kapolri Usut Korporasi Terlibat Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240748//kapolri_jenderal_listyo_sigit-ptn1_large.jpg
Kapolri Pastikan Usut Perusahaan Terkait Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/340/3240742//kombes_ade_kuncoro_ridwan-sKXU_large.jpeg
Polda Riau Tangani 45 Kasus Karhutla, 49 Orang Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement