Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelaku Penyiram Air Keras Andrie Yunus Tak Dipecat dari TNI, Pigai Minta Pengacara Ajukan Kasasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |21:30 WIB
Pelaku Penyiram Air Keras Andrie Yunus Tak Dipecat dari TNI, Pigai Minta Pengacara Ajukan Kasasi
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai meminta pengacara korban penyiraman air keras, Andrie Yunus, mengajukan kasasi. Hal ini menyusul putusan banding yang membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota TNI.

"Saya minta pengacara ajukan kasasi, bahkan kalau bisa sampai di PK (peninjauan kembali)," tulis Pigai dalam akun resmi X-nya @NataliusPigai2, Sabtu (5/9/2026).

Meski menurutnya putusan banding perlu dihormati, Pigai menyinggung perlunya hakim mengukur kepekaan sosial dan keadilan. Apalagi, menurutnya, rasa adil harus diukur dari perspektif korban, bukan pelaku.

"Kita hormati keputusan yang mulia HAKIM tetapi perlu kepekaan sosial dan keadilan. Rasa adil harus diukur menurut korban bukan menurut orang lain apalagi pelaku," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/337/3240347//tni-T924_large.jpg
Kenapa Pemecatan 2 Prajurit TNI Kasus Andrie Yunus Dibatalkan? Ini 7 Pertimbangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240204//tni-WMko_large.jpg
Hakim Banding Ringankan Vonis, 2 TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Batal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/320/3238992//hut_tni-NqyL_large.jpg
Sambut HUT ke-81 TNI, PRIMAROX 2026 Padukan Sportivitas dan Pengalaman Militer, MNC Life Lindungi Racer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/338/3238709//tni_masih_berjaga_di_pejompongan-pgEl_large.jpg
Pascademo Ricuh, TNI Masih Berjaga di Pejompongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/338/3237554//penganiayan-H0ea_large.jpg
Anggota TNI AL Dikeroyok di Matraman, Berawal dari Senggolan Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237445//menhan_sjafrie_dan_menhan_rrt_laksamana_dong_jun-1Yga_large.jpg
Menhan Sjafrie Undang Militer China Ikut Latihan Bersama TNI di Heping Garuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement