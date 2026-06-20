Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prajurit TNI Terpidana Kasus Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |09:45 WIB
Prajurit TNI Terpidana Kasus Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding
Prajurit TNI Terpidana Kasus Air Keras Andrie Yunus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mengajukan banding atas putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menjatuhkan hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun.

"Penasihat hukum upaya hukum banding. Seketika putusan mengajukan upaya hukum," ujar Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6/2026).

Sementara itu, Endah menyebut oditur militer tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

"Untuk Oditur tidak upaya hukum," katanya.

Dengan adanya pengajuan banding dari pihak terdakwa, putusan terhadap keempat prajurit TNI tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis penjara terhadap empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Rabu (10/6/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225057//kontras-13GD_large.jpg
KontraS Minta Barang Bukti Kasus Andrie Yunus Tak Dimusnahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224940//dimas-0vaR_large.jpg
Kontras Desak Polisi Periksa Eks Kabais TNI dalam Kasus Penyiraman Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/340/3224322//kupel_ngalum_oksibil_bersama_tujuh_anggotanya-s5bg_large.jpg
Komandan OPM dan 7 Anaknya Buahnya Kembali ke NKRI, Serahkan 5 Senpi ke TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223781//persidangan_kasus_penyiraman_keras_andrie_yunus_di_pengadilan_militer_ii_08_jakarta-XM6D_large.jpg
Hakim Perintahkan Barbuk hingga Video CCTV Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223740//tni-q4Wh_large.jpg
Breaking News! 4 Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Divonis 1,5-3 Tahun Penjara, Dua Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223675//empat_prajurit_tni_yang_menjadi_terdakwa-6x9l_large.jpg
4 Prajurit TNI Hadapi Sidang Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement