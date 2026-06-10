Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Perintahkan Barbuk hingga Video CCTV Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:30 WIB
Hakim Perintahkan Barbuk hingga Video CCTV Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan
Persidangan kasus penyiraman keras Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta memerintahkan sejumlah barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, untuk dimusnahkan. Perintah itu dibacakan saat hakim membacakan amar putusan terhadap empat terdakwa yang merupakan prajurit TNI.

Duduk sebagai terdakwa, yaitu Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka (SL). Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan sejumlah barang bukti yang dimusnahkan di antaranya satu buah gelas tumbler warna ungu milik Lettu Budhi. Tumbler itu diduga merupakan tempat penyimpanan air keras sebelum disiramkan kepada Andrie.

"Satu buah gelas tumblr warna ungu milik Terdakwa II (Budhi). Agar tumblr tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan, maka tumblr tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali," ujar Fredy saat membacakan amar putusan, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, satu buah flashdisk berisi dua buah video di TKP, satu buah aki bekas, dan satu buah botol berisi cairan pembersih karat juga turut dimusnahkan dengan alasan yang sama.

Fredy mengatakan alasan status barang bukti tersebut perlu ditentukan tak terlepas dari telah rampungnya proses pengadilan kasus itu. Sejauh ini, tambah dia, belum ada instansi penegak hukum lain yang turut meminta barang bukti tersebut.

"Hingga saat ini tidak ada permintaan atas barang bukti tersebut dari instansi penegak hukum lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya," tutur dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223740//tni-q4Wh_large.jpg
Breaking News! 4 Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Divonis 1,5-3 Tahun Penjara, Dua Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223675//empat_prajurit_tni_yang_menjadi_terdakwa-6x9l_large.jpg
4 Prajurit TNI Hadapi Sidang Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223532//sidang_penyiraman_air_keras-6ncR_large.jpg
Jelang Vonis Penyiraman Andrie Yunus, TAUD Sebut Sidang Militer Tak Lagi Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223523//zainal_arifin-4lJG_large.jpg
2 Jam Diperiksa Polisi, Ketum YLBHI Ditanya Soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223475//ylbhi-qJ8S_large.jpg
Polisi Periksa Ketum YLBHI Terkait Kasus Penyiraman Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223370//taud-jOpG_large.jpg
TAUD Khawatir Barang Bukti di Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan Pengadilan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement