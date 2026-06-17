Kontras Desak Polisi Periksa Eks Kabais TNI dalam Kasus Penyiraman Andrie Yunus

JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya, mendesak penyidik Polda Metro Jaya memeriksa mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letjen Yudi Abrimantyo serta dua terpidana dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus.

Hal itu disampaikan Dimas saat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026). Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan mengingat empat pelaku yang telah divonis sebelumnya merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Selain itu, pemeriksaan terhadap mantan Kabais juga dinilai perlu untuk menguji temuan investigasi Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menduga adanya keterlibatan 12 orang lainnya dalam kasus tersebut.

"Karena dalam proses peradilan militer, Kabais, Wakabais yang kemudian diganti, maupun Direktur E tidak pernah dipanggil. Padahal hal itu berkaitan dengan proses yang selama ini terjadi terkait penyiraman air keras. Untuk membongkar apa? Untuk membongkar tindakan operasi yang juga kami dalilkan dalam temuan investigasi yang disampaikan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," kata Dimas.