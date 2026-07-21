Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |16:30 WIB
Prabowo Pimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka Besok
Prabowo Pimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026), pukul 08.00 WIB.

"Besok sesuai agenda, Bapak Presiden akan memimpin upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pukul 08.00 WIB," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Prasetyo mengatakan, jumlah calon perwira yang akan dilantik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang. Namun, angka tersebut masih akan dipastikan kembali karena adanya perubahan jumlah peserta didik.

"Karena ada perubahan, nanti kami cek ya. Kurang lebih, kalau kami tidak keliru, sekitar 1.500 orang. Tapi nanti kami coba cek kembali karena ada penambahan jumlah peserta didik atau taruna," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231393//mensesneg_prasetyo-wnkJ_large.jpg
Kursi Gibran Tak Lagi Sejajar dengan Prabowo di Sidang Kabinet, Ini Penjelasan Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231349//presiden_prabowo_subianto-kQAZ_large.jpg
Pamer Capaian 20 Bulan Kerja, Prabowo Klaim 108 Masalah Kronis Berhasil Diatasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231329//prabowo_subianto-K4u8_large.jpg
Prabowo Akui Lapangan Kerja di Indonesia Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231328//kemenag-xFA9_large.jpg
Prabowo Soroti Kualitas Pendidikan, Kemenag Siapkan Materi Pencegahan LGBTQ di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231316//presiden_prabowo_subianto-Rf0T_large.jpg
Prabowo: Regulasi Terlalu Banyak, Birokrasi Harus Disederhanakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231306//prabowo_subianto-L4Rp_large.jpg
Prabowo Pamer Indonesia Miliki Sistem Perlindungan Sosial Terkuat di Dunia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement