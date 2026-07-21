Prabowo Pimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka Besok

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026), pukul 08.00 WIB.

"Besok sesuai agenda, Bapak Presiden akan memimpin upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pukul 08.00 WIB," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Prasetyo mengatakan, jumlah calon perwira yang akan dilantik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang. Namun, angka tersebut masih akan dipastikan kembali karena adanya perubahan jumlah peserta didik.

"Karena ada perubahan, nanti kami cek ya. Kurang lebih, kalau kami tidak keliru, sekitar 1.500 orang. Tapi nanti kami coba cek kembali karena ada penambahan jumlah peserta didik atau taruna," paparnya.