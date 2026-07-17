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Kelakar Prabowo Soal Pangkas Anggaran TNI-Polri: Rela Ya, Ikhlas?

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |21:30 WIB
Kelakar Prabowo Soal Pangkas Anggaran TNI-Polri: Rela Ya, Ikhlas?
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkelakar ingin mengurangi anggaran pertahanan hingga kepolisian, untuk diperuntukkan menghilangkan kelaparan dan kemiskinan rakyat.

Kelakar itu disampaikan Prabowo di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara Panen Raya TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Prabowo bertekad menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Salah satu upayanya adalah melalui efisiensi anggaran yang dialihkan ke program-program terkait.

"Kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, apalagi kemiskinan ekstrem. Insyaallah, saudara-saudara, kita akan hemat anggaran. Kita akan bikin efisien," kata Prabowo.

Prabowo kemudian berkelakar bahwa anggaran pertahanan dan kepolisian ikut dipangkas demi menghilangkan kelaparan dan kemiskinan.

"Bila perlu anggaran pertahanan, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," kata Prabowo.

Prabowo lantas bertanya kepada jajaran TNI dan Polri apakah mereka rela jika anggaran dipotong. Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolri, Panglima TNI, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono tampak hanya tersenyum menanggapi kelakar Prabowo.

"Rela TNI? Rela polisi?" tanya Prabowo.

"Rela ya? Ikhlas? Kok ikhlas…," sambungnya.

 

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