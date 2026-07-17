Prabowo: Mencuri Uang Rakyat, Saya Tidak Toleransi!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat, terlebih melakukan korupsi atau mencuri uang negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Prabowo mengingatkan bahwa seluruh pejabat negara yang dipilih maupun digaji oleh rakyat memiliki kewajiban untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya membuat kebijakan yang merugikan rakyat.

"Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat," kata Prabowo.