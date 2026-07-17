Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotman Paris Ngaku Ditunjuk Jadi Pengacara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |13:31 WIB
Hotman Paris Ngaku Ditunjuk Jadi Pengacara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Pengacara kondang, Hotman Paris (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris mengaku telah ditunjuk menjadi kuasa hukum eks Jampidsus, Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Resmi (ditunjuk), surat kuasa (diserahkan) pagi ini," kata Hotman kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Hotman sendiri telah datang ke Gedung Kejaksaan Agung. Menurutnya, kedatangannya itu untuk menanyakan apakah benar kliennya mendapat panggilan pemeriksaan dari penyidik atau tidak.

"Baru mau nanya ada enggak panggilannya," ujar Hotman.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyebut penerbitan tiga Sprindik baru tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari Kepolisian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230597//kejagung-zgPx_large.jpeg
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Pakar Hukum: Jangan Sampai Jeruk Periksa Jeruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230397//kuntadi-b8dm_large.jpg
Harta Kekayaan Kuntadi, Sosok yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230558//viral-rtm4_large.jpg
Kejagung Sebut Isi Kotak yang Dibawa Polri Barbuk Kasus Korupsi Febrie Adriansyah-Don Ritto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/65/3230502//kuntadi-ApEO_large.jpg
Profil dan Pendidikan Kuntadi yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230459//kejagung-RtDa_large.jpeg
9 Jaksa Perkara Kasus Febrie Adriansyah Diawasi Ketat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230434//mantan_jampidsus_febrie_adriansyah-rAV4_large.jpg
Eks Pimpinan KPK Ingatkan Mantan Jampidsus Febrie Harus Dapat Perlindungan Maksimal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement