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Prabowo Senang Ada Petani Sudah Bisa Liburan ke Hong Kong

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |20:30 WIB
Prabowo Senang Ada Petani Sudah Bisa Liburan ke Hong Kong
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku senang mendengar kabar bahwa sejumlah petani Indonesia, kini telah menikmati peningkatan kesejahteraan. Bahkan, ada yang melaporkan telah berlibur ke Hong Kong.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia dari Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Mulanya, Prabowo membeberkan bahwa dirinya segera meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari penguatan industri dalam negeri.

"Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini, motor listrik nasional," katanya.

Ia berharap ke depan para petani Indonesia dapat menikmati kendaraan yang lebih modern, termasuk motor listrik.

"Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor, motor listrik," ujarnya.

 

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