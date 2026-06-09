Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Jam Diperiksa Polisi, Ketum YLBHI Ditanya Soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |14:07 WIB
2 Jam Diperiksa Polisi, Ketum YLBHI Ditanya Soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Zainal Arifin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur selesai dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan Model B kasus dugaan penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya. Polisi pun mencecarnya soal tim investigasi dari TAUD.

"Ada 7 halaman, sekitar dua jam pemeriksaan, sekitar 18 pertanyaan. Poinnya mengapa YLBHI membentuk tim investigasi, apa alasannya, apa temuannya, kira-kira mengapa YLBHI dan kawan-kawan mau melakukan pembongkaran seperti ini, mengapa Andrie potensinya diserang, apa yang Andrie alami sebelumnya?" ujarnya pada wartawan, Selasa (9/5/2026).

Menurutnya, saat dimintai keterangan sebagai saksi, dia menyampaikan Andrie Yunus merupakan pegiat HAM yang aktif menyuarakan perjuangan HAM, Hukum, dan Demokrasi. Bahkan, sejak tahun 2025 lalu, Andrie Yunus aktif mengadvokasi RUU TNI, terlibat Judicial Review UU TNI, yang membuatnya kerap mendapatkan intimidasi oleh aparat militer.

"Ketika peristiwa Andrie mengalami penyerangan, kami sudah menduga kuat pelakunya datang dari orang-orang yang kerja di institusi militer. Makanya, kami setelah kejadian langsung membentuk tim investigasi independen," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223475//ylbhi-qJ8S_large.jpg
Polisi Periksa Ketum YLBHI Terkait Kasus Penyiraman Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223370//taud-jOpG_large.jpg
TAUD Khawatir Barang Bukti di Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan Pengadilan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223375//andrie_yunus-kNdU_large.jpg
Lusa, Pengadilan Militer Gelar Sidang Vonis Pelaku Penyiraman Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223294//dimas_bagus_arya-rFwo_large.jpg
Pasca Disiram Oknum TNI, Begini Kondisi Terbaru Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223273//andrie_yunus-jTd7_large.jpg
TAUD Ajukan Penghentian Sidang Andrie Yunus ke Pengadilan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223166//tilang-59Ce_large.jpg
Operasi Patuh Jaya Dimulai Hari Ini, Berikut 10 Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement