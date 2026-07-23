Kapal Milik Basarnar Terbakar di Muara Baru, Polda Metro Gelar Penyelidikan

JAKARTA – Ditpolairud Polda Metro Jaya menggelar penyelidikan terkait kebakaran yang melahap kapal KN SAR Ramawijaya milik Basarnas pada Rabu (22/7/2026). Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi.

Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya AKBP Ardhie Demastyo mengatakan, percikan api diduga berasal dari aktivitas penyambungan pelat kapal yang dilakukan di sekitar kamar ABK. Sejauh ini, polisi mendapati bagian kapal tersebut terdapat sejumlah peralatan kerja, seperti mesin las dan gerinda.

"Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran," kata Ardhie dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ardhie menambahkan, polisi juga sudah mengamankan lokasi kejadian guna proses penyelidikan. Sejalan dengan itu, sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian juga telah diperiksa.

"Seluruh fakta dan keterangan saksi akan kami dalami untuk mengetahui penyebab kebakaran secara objektif. Apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian maupun pelanggaran hukum, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.