Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Dugaan Penghinaan terhadap Wartawan oleh Hotman Paris

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |13:04 WIB
Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Dugaan Penghinaan terhadap Wartawan oleh Hotman Paris
Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan.
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan oleh pengacara tenar Hotman Paris Hutapea, yang diajukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mempelajari materi yang dilaporkan PWI selaku pelapor.

“Benar, laporan dari PWI telah diterima. Selanjutnya, penyidik akan mempelajari materi laporan dan melakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).

Sementara itu, laporan PWI ini berkaitan dengan pernyataan Hotman Paris yang dinilai merendahkan profesi wartawan saat jumpa pers selaku pengacara dari tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (17/7/2026).

"Berdasarkan keterangan pihak pelapor, laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan H dalam sebuah konferensi pers yang dinilai menyinggung profesi wartawan," ujarnya.

Budi menambahkan, pihaknya akan memeriksa kelengkapan administrasi laporan, mendalami materi yang disampaikan, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait apabila diperlukan.

"Polda Metro Jaya memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan," ucapnya.

Sebelumnya, laporan PWI telah diterima dan teregistrasi dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT Polda Metro Jaya, dengan terlapor Hotman Paris. Dalam laporan itu disematkan Pasal 242 UU KUHP 1/2023 tentang dugaan penghinaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/612/3231202//benny-fqjR_large.jpg
Profil dan Potret Benny Jannah, Aspri Hotman Paris yang Kini Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231238//viral-3dKQ_large.jpg
Hotman Paris Juga Minta Maaf ke Presiden hingga Kapolri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/65/3231169//hotman-UqV6_large.jpg
Profil dan Pendidikan Hotman Paris, Pengacara Kondang yang Ditunjuk Sebagai Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231161//roy_suryo-MUwx_large.jpg
Polda Metro Hormati Putusan PN Jaksel Tolak Praperadilan Kedua Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231149//viral-jIpc_large.jpg
Hotman Paris Akhirnya Minta Maaf Buntut Ucapan 'Lu Punya Otak Gak Sih' ke Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/337/3231076//hotman_paris_hutapea-JkOb_large.jpg
Forum Pemred Minta Hotman Paris Hormati Profesi Wartawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement