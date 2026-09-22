Puncak HUT Ke-81 TNI Batal Digelar di Monas, Ini Alasannya

JAKARTA - Puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) batal digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 5 Oktober 2026.

Upacara peringatan HUT ke-81 TNI akan dilaksanakan secara sederhana di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas mengatakan, keputusan tersebut berkaitan dengan masih banyaknya prajurit yang tengah menjalankan tugas penanganan bencana di sejumlah wilayah.

"Upacara HUT ke-81 TNI dilaksanakan di Mabes TNI secara sederhana," kata Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Dia menjelaskan, meski digelar secara sederhana, pelaksanaan upacara tetap akan mengedepankan kekhidmatan dan makna peringatan HUT TNI.

"Karena banyak prajurit yang sedang melaksanakan penugasan penanganan bencana, namun tetap mengutamakan kekhidmatan dan makna dari peringatan," ujarnya.