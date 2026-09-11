3 ASN Ditembak di Jayawijaya, Polisi Pertebal Keamanan dan Kejar Pelaku

JAKARTA - Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 melakukan penebalan kekuatan personel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, setelah terjadi penembakan terhadap tiga ASN pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.

Penebalan personel tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap dua DPO terduga pelaku penembakan, yakni PN dan KT, serta pihak lain yang diduga terlibat.

“Kami terus melakukan pengejaran dan mengembangkan setiap informasi yang diperoleh untuk mengetahui keberadaan para pelaku. Kami juga mengajak masyarakat melihat kembali dampak dari tindakan teror dan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata. Selama ini, masyarakat justru menjadi pihak yang merasakan dampak dari ancaman dan kekerasan tersebut,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Yusuf Sutejo, Jumat (11/9/2026).

Yusuf menegaskan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan ancaman, teror, maupun kekerasan terhadap masyarakat.

“Satgas Operasi Damai Cartenz tidak akan ragu memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap pihak yang mengancam dan meneror masyarakat. Namun, seluruh tindakan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.