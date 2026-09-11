Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 ASN Ditembak di Jayawijaya, Polisi Pertebal Keamanan dan Kejar Pelaku

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |21:30 WIB
3 ASN Ditembak di Jayawijaya, Polisi Pertebal Keamanan dan Kejar Pelaku
Satgas Damai Cartez (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 melakukan penebalan kekuatan personel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, setelah terjadi penembakan terhadap tiga ASN pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.

Penebalan personel tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap dua DPO terduga pelaku penembakan, yakni PN dan KT, serta pihak lain yang diduga terlibat.

“Kami terus melakukan pengejaran dan mengembangkan setiap informasi yang diperoleh untuk mengetahui keberadaan para pelaku. Kami juga mengajak masyarakat melihat kembali dampak dari tindakan teror dan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata. Selama ini, masyarakat justru menjadi pihak yang merasakan dampak dari ancaman dan kekerasan tersebut,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Yusuf Sutejo, Jumat (11/9/2026).

Yusuf menegaskan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan ancaman, teror, maupun kekerasan terhadap masyarakat.

“Satgas Operasi Damai Cartenz tidak akan ragu memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap pihak yang mengancam dan meneror masyarakat. Namun, seluruh tindakan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241515//ilustrasi-WaRG_large.jpg
Polisi Buru 2 Anak Buah KKB Egianus Kogoya Diduga Penembak 3 ASN di Jayawijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241504//menpan_rb-XAoI_large.jpg
3 ASN Jayawijaya Tewas Ditembak KKB, Hak Kepegawaian Korban Sudah Diselesaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241424//kkb-7cb4_large.jpg
Biadab! KKB Pembunuh ASN Muda Wili Mbuik Video Call dengan Keluarga Korban Sambil Tertawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241383//kkb-acMb_large.jpg
Bersenjata Lengkap! Jenderal Kopassus Lucky Avianto Turun Gunung Hancurkan Ladang Ganja KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241166//3_pegawai_dinas_pertanian_jayawijaya_tewas-bG5w_large.jpg
KKB Nduga Diduga Dalang Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3241107//kkb-g8K4_large.jpg
Breaking News! Rombongan Bawa Bantuan Beras Ditembaki di Jayawijaya, 2 Tewas dan 1 Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement