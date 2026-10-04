Kapolri Geser Brigjen Kristian Jadi Dirtipidnarkoba dan Brigjen Suhermanto Dittipidsiber Bareskrim

JAKARTA - Dua jabatan direktur di tubuh Bareskrim Polri ikut diganti Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Diketahui, Suyudi melakukan rotasi jabatan pejabat utama di Mabes Polri secara besar-besaran.

Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: 2205/XKEP./2026, tanggal 2 Oktober 2026. Rotasi jabatan ini berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1532/X/2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dikutip Minggu (4/10/2026).

Dalam mutasi tersebut, jabatan Dirtipidsiber Bareskrim kini dijabat oleh Brigjen Suhermanto. Brigjen Suhermanto menggantikan Brigjen Adex Yudiswan yang ditunjuk menjadi Wakapolda Metro Jaya.

Sementara itu, jabatan lainnya yang berubah yakni Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri. Posisi tersebut kini dijabat oleh Brigjen Pol Kristian Parluhutan Siagian. Rotasi yang dilakukan Jenderal Suyudi juga mencakup sejumlah jabatan strategis di kewilayahan.

Sementara di Polda Metro Jaya sendiri, posisi tiga direktur berganti. Salah satunya posisi Direktur Reserse Siber, yang kini dijabat oleh Kombes Fian Yunus. Ia sebelumnya menjabat Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat.