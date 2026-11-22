Polri Mutasi 704 Personel, Ini Daftar Kapolda dan Wakapolda Baru

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian daerah. Dalam mutasi terbaru tersebut, sebanyak enam Kapolda dan enam Wakapolda mengalami pergantian jabatan.

Mutasi dan rotasi tersebut tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat itu ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala.

Adapun salah satu jabatan Kapolda yang berganti adalah Kapolda Papua. Posisi yang sebelumnya dijabat Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin kini dipercayakan kepada Irjen Alfred Papare yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Selanjutnya, jabatan Kapolda Papua Barat yang ditinggalkan Alfred kini diisi Irjen Edfrie R. Maith. Sebelumnya, Edfrie menjabat sebagai Pati Baharkam Polri dengan penugasan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Kemudian, jabatan Kapolda Bengkulu kini diisi Brigjen Augustinus Berlianto Pangaribuan menggantikan Irjen Yudhi Sulistianto Wahid. Yudhi selanjutnya dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) dipercayakan kepada Irjen Langgeng Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langgeng menggantikan Irjen Himawan Bayu Aji yang dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Densus 88 Antiteror Polri.

Posisi Kapolda DIY yang ditinggalkan Langgeng kini dijabat Irjen Abioso Seno Aji. Sebelumnya, Abioso menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.