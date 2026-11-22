Polisi Bongkar Peredaran Ribuan Pil Koplo di Bali, Sejumlah Orang Ditangkap!

JAKARTA – Polda Bali mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis triheksifenidil atau dikenal dengan sebutan Pil Y (pil koplo). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 5.200 butir Pil Y di wilayah Buleleng serta sejumlah paket berisi ribuan pil yang diduga merupakan obat keras ilegal di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menjelaskan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Bali dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang dapat mengancam kesehatan serta masa depan generasi muda.

“Dua pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan jajaran kami di lapangan, baik di wilayah Buleleng maupun di pintu masuk Bali, Gilimanuk. Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran obat-obatan terlarang yang dapat merusak masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Ariasandy, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Dalam operasi tersebut, Polres Buleleng menangkap dua orang pelaku berinisial MDY (27) dan IM (26), yang diketahui berasal dari Lumajang, Jawa Timur.

Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sebanyak 5.200 butir Pil Y yang terdiri atas empat botol utuh tersegel, masing-masing berisi 1.000 butir, serta 120 klip yang masing-masing berisi 10 butir. Selain itu, turut diamankan empat botol kosong yang diduga telah terjual, timbangan digital, plastik kemasan, peralatan pembagi obat, alat isap, telepon genggam, serta uang hasil penjualan sebesar Rp345.000.

“Kedua pelaku diduga mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil tanpa izin. Penyalahgunaan obat ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan jiwa. Kami mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi obat-obatan yang seharusnya digunakan berdasarkan ketentuan medis,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan melanggar Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 435 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.