Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus, dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara akan dilakukan bersama tim internal dan sejumlah ahli.

"Ya, kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Susatyo.

Menurut dia, pelibatan ahli diperlukan untuk mengkaji konstruksi perkara dugaan makar tersebut. Hasil pembahasan dalam gelar perkara nantinya akan disampaikan kepada publik.

"Kita nanti akan lihat konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam informasi yang disampaikan sebelumnya, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.