Perpol Baru untuk Sidang Etik Listyo Sigit Diterbitkan, Ini 9 Aturan yang Berubah

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru, yang salah satunya mengatur proses sidang kode etik. Sejumlah ketentuan mengalami perubahan dalam aturan tersebut.

Polri pun tidak menampik bahwa penerbitan Perpol ini salah satunya menjadi persiapan menghadapi kemungkinan sidang kode etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mengingat, Listyo Sigit merupakan perwira tinggi (Pati) aktif berpangkat jenderal bintang empat.

Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Adapun sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Pertama, perubahan Pasal 1 angka 6 tentang pengertian banding.

Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar. Setelah diubah, hak mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar.

“Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja,” ucap Isir.

Kedua, penyisipan ayat (4a) pada Pasal 15.

Ketentuan baru mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan gelar perkara. Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.