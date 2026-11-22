Kapolri Mutasi Pejabat Polda Metro Jaya, Ini Daftar Kapolres yang Berganti

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya hingga Kapolres di wilayah hukumnya. Mutasi tersebut tertuang dalam tiga surat telegram (ST), yakni ST/2598/XI/KEP/2026, ST/2599/XI/KEP./2026, dan ST/2601/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” kata Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Isir juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya.

Dia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.