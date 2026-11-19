Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, Pramono: Siapa Pun yang Lalai Harus Disanksi!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung masih menunggu hasil investigasi menyeluruh terkait meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini, proses investigasi tersebut masih dalam tahap finalisasi.

"Yang RSUD apa, Tanjung Priok, sekarang ini sedang dilakukan finalisasi yang mendalam dari hasil apa, investigasi," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Hasil investigasi tersebut nantinya akan mengungkap penyebab bayi meninggal dunia setelah dilahirkan oleh ibunya. Investigasi juga akan menelusuri kemungkinan adanya kelalaian pihak rumah sakit dalam proses persalinan, termasuk terkait ketersediaan ambulans.

"Yang kemudian apakah ini benar ada kelalaian kesalahan internal, ataukah karena memang kondisi yang ada, ataukah karena memang tidak cukupnya mobil ambulans pada waktu itu," jelasnya.

Pramono mengatakan, belum dapat memutuskan langkah lanjutan terkait kasus tersebut. Sebab, laporan hasil investigasi belum diterimanya.

"Maka saya akan memutuskan setelah mendapatkan laporan terakhir. Jadi sekarang belum sampai di meja saya untuk diputuskan," ucap dia.