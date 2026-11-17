Pemprov DKI Kaji Usulan Sekolah Gratis untuk SLB

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji usulan agar sekolah luar biasa (SLB), masuk dalam program pendidikan gratis. Kajian tersebut dilakukan menyusul banyaknya permintaan masyarakat agar biaya pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus juga ditanggung pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, tengah mengkaji usulan tersebut.

"Jadi untuk SLB, memang ada permintaan untuk sekolah gratis. Dan Bu Nana, Kepala Dinas Pendidikan, sedang mengkaji itu," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).

Pramono mengaku menerima banyak permintaan terkait sekolah gratis, melalui kolom komentar akun media sosial Instagram miliknya. Menurut dia, selain sekolah swasta, masyarakat juga sebelumnya meminta agar madrasah mendapatkan akses pendidikan gratis.

Pemprov DKI, kata Pramono, mulai memenuhi permintaan terkait pendidikan gratis bagi madrasah. Sementara itu, usulan untuk memasukkan SLB ke dalam program serupa masih akan dikaji lebih lanjut.

"Memang betul di sosmed saya banyak banget yang meminta untuk sekolah gratis, sekarang ini, kan dulu madrasah, sekarang madrasah sudah mulai kami penuhi. Ada permintaan SLB, nanti kami lakukan pengkajian lebih dalam untuk itu," jelasnya.