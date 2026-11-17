Pramono Tak Setuju Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota UI

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak setuju jika hutan kota Universitas Indonesia (UI) dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Penolakan tersebut disampaikan Pramono menyusul rencana Kementerian Sosial (Kemensos) membangun Sekolah Rakyat di kawasan hutan kota UI.

Pramono mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila UI menyerahkan pengelolaan hutan kotanya kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebab, Jakarta saat ini masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau (RTH).

"Karena memang sekarang ini kan perguruan tinggi kalau harus mengelola hutan kota seperti itu tentunya berat. Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mempertahankan kawasan hutan kota tersebut sebagai RTH dan tidak mengalihfungsikannya menjadi Sekolah Rakyat.

"Dan saya setuju sekali dengan rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar. Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan," jelas Pramono.