Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta ASN Jakarta Tidak Seenaknya Posting Isu Terkini di Medsos

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |18:17 WIB
Pramono Minta ASN Jakarta Tidak Seenaknya Posting Isu Terkini di Medsos
Gubernur Pramono Anung (Foto: Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Pesan tersebut disampaikan Pramono usai mengambil sumpah atau janji pengangkatan 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS.

Pramono menyampaikan setelah menjalani pelatihan dan resmi menjadi ASN, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta ASN tetap bekerja secara profesional dan tidak seenaknya mengunggah isu terkini di media sosial.

"Begitu mereka menjadi ASN, mereka ada tanggung jawab dan kewajibannya. Termasuk tidak bisa kemudian seenaknya atau sesukanya mem-posting di media sosial hal-hal yang berkaitan bukan tugas utamanya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).

"Sehingga dengan demikian, tanpa mengurangi hak demokrasi yang dimiliki oleh ASN Jakarta, selama mereka bertugas tentunya mereka harus bekerja secara profesional," sambungnya.

Pramono meyakini ASN DKI Jakarta yang telah melewati seleksi ketat dan berbagai pelatihan akan bekerja secara profesional serta memahami batasan tertentu dalam bermedia sosial. "Saya yakin mereka pasti memahami akan tugas dan tanggung jawabnya," tuturnya.

Pramono juga mengucapkan selamat kepada para PNS yang baru diangkat. Dia mengingatkan bahwa pengangkatan tersebut bukan sekadar pencapaian, melainkan juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga selama menjalani pengabdian sebagai ASN.

“Momentum ini adalah pencapaian sekaligus bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam perjalanan pengabdian Anda semuanya sebagai Aparatur Sipil Negara,” kata Pramono.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/338/3249812/pramono-aFAO_large.jpg
5 Tahun TK di Tambora Ambruk, Pramono: Sudah Masuk Rencana Revitalisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247398/pramono_anung-gJ2V_large.jpg
Pramono Janji Revitalisasi Sekolah Tua di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/338/3246348/pramono_anung-U0oA_large.jpg
El Nino Panjang, Pramono Minta BPBD Antisipasi Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246021/pramono-OR6d_large.jpg
Pramono Bakal Kembangkan Saringan Sampah di 11 Titik Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242364/pramono-liya_large.jpg
Tertibkan TPS Ilegal, Pramono Minta Pelakunya Diumumkan ke Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/338/3241842/pramono-3sOa_large.jpg
CFD Diusulkan Sabtu-Minggu, Pramono: Tak Bisa Pakai Dua Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement