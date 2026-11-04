Pramono Minta ASN Jakarta Tidak Seenaknya Posting Isu Terkini di Medsos

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Pesan tersebut disampaikan Pramono usai mengambil sumpah atau janji pengangkatan 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS.

Pramono menyampaikan setelah menjalani pelatihan dan resmi menjadi ASN, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta ASN tetap bekerja secara profesional dan tidak seenaknya mengunggah isu terkini di media sosial.

"Begitu mereka menjadi ASN, mereka ada tanggung jawab dan kewajibannya. Termasuk tidak bisa kemudian seenaknya atau sesukanya mem-posting di media sosial hal-hal yang berkaitan bukan tugas utamanya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).

"Sehingga dengan demikian, tanpa mengurangi hak demokrasi yang dimiliki oleh ASN Jakarta, selama mereka bertugas tentunya mereka harus bekerja secara profesional," sambungnya.

Pramono meyakini ASN DKI Jakarta yang telah melewati seleksi ketat dan berbagai pelatihan akan bekerja secara profesional serta memahami batasan tertentu dalam bermedia sosial. "Saya yakin mereka pasti memahami akan tugas dan tanggung jawabnya," tuturnya.

Pramono juga mengucapkan selamat kepada para PNS yang baru diangkat. Dia mengingatkan bahwa pengangkatan tersebut bukan sekadar pencapaian, melainkan juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga selama menjalani pengabdian sebagai ASN.

“Momentum ini adalah pencapaian sekaligus bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam perjalanan pengabdian Anda semuanya sebagai Aparatur Sipil Negara,” kata Pramono.

(Arief Setyadi )

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