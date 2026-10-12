Pramono Janji Revitalisasi Sekolah Tua di Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan terus melakukan revitalisasi gedung-gedung sekolah, terutama bangunan yang sudah tua dan membutuhkan perbaikan. Ia pun memastikan, revitalisasi tidak hanya dilakukan di Jakarta Timur.

"Hal yang berkaitan dengan revitalisasi gedung-gedung lama yang perlu diperbaiki bukan hanya di Jakarta Timur. Ini hampir semua daerah/wilayah kita lakukan," ujar Pramono saat meninjau SDN Pekayon 05, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (12/10/2026).

Pramono mengatakan, revitalisasi sekolah dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memandang pendidikan sebagai salah satu prioritas. Untuk itu, ia meminta agar sarana dan prasarana pendidikan dipersiapkan dengan baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

"Kalau sarana-prasarana pendidikannya tidak dipersiapkan dengan baik, maka percuma juga. Sehingga dengan demikian, kami, saya menyampaikan, dan atas dukungan DPRD Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan fasilitas sarana-prasarana sebaik mungkin," tuturnya.

Pramono berharap, perbaikan fasilitas sekolah dapat mendukung proses belajar mengajar sehingga para siswa bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

"Sehingga dengan demikian, saya berharap bahwa anak-anak didik di tempat ini tentunya bisa lebih mudah dan apa yang bisa bersekolah dengan baik dan tentunya menghasilkan anak-anak didik yang lebih berkualitas," ujar Pramono.

(Arief Setyadi )

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